Sigue desaparecida una mujer de 34 años de edad, desde que salió de su residencia a una fiesta este pasado 24 de diciembre de 2024 y no regresó a su hogar.

Adriana del Carmen Chiraspo, tiene su domicilio en la calle El Ahorcado del sector El Cerrito, población Santa Bárbara, La Paragua, en el municipio Bolivariano Angostura.

Su progenitora, Bernarda Chiraspo, declaró que desde entonces no sabe del paradero de su hija. “A las 10 de la noche, ella vino a mi casa y me dijo que iba para una fiesta con su tío Franklin Hernández y no regresó”.

El tío de la joven dijo que él se retiró de la reunión a las 2 de la madrugada y Adriana, decidió quedarse bailando con su expareja Antonio Cabello.

Aunque, de manera extraoficial se pudo conocer que a eso de las 3 de la madrugada la joven se retiró de la fiesta, un poco pasada de tragos.

Un vecino preocupado por la ausencia de la joven, se trasladó a la residencia de Bernarda a preguntar por ella, sin embargo, la mujer le manifestó que Adriana, estaría junto a su exmarido.

Los familiares no conforme con la versión se trasladaron al sector El Imposible, en cuya comunidad reside Antonio Cabello, pero el mismo dijo que no sabía nadada de ella.

Allegados a Chiraspo, aseguran que la fémina quedó en la fiesta acompañada de su ex marido compartiendo.

Según, Adriana y Cabello, ambos tenían más de 4 meses separados. La mujer había decidido terminar esta relación por las razones que familiares no quisieron indicar.

Familiares y vecinos, acompañados de Duglas Meleans, han buscado en hospitales, comandos policiales y zonas boscosas, pero la búsqueda ha sido infructuosa.

Afectados piden a expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que inicien las averiguaciones para dar con el paradero de Adriana.

Aquellas personas que conozcan sobre la ubicación de la referida desaparecida pueden comunicarse a uno de los siguientes números telefónicos: 0416.394.73.84. O al 0426.494.59.48.