Familiares de los 49 mineros detenidos por la Dgcim decidieron cerrar el paso por la Troncal 10, ante los «abusos constantes» por parte de las autoridades contra «el pueblo minero».

La protesta se lleva a cabo desde las 11 de la noche del domingo 26 de febrero, dos días después de que se ejecutra la detención. Cuenta una fuente consultada cuya identificación prefirió reservarse, que el grupo de la Dgcim llegó al sitio donde se estaba realizando el laboreo minero. «En principio no hubo problemas, porque todo estaba normal», relata la fuente, recalcando que el área donde se encontraban estaba permitida por las alianzas mineras, debidamente registradas con el Estado venezolano; «pero aun así serían reubicados», agregó.

Continúa la persona entrevistada explicando que «alguien detalló un tubo para uso de la minería industrial, el cual resultó pertenecer a la empresa Minerven, sin que se explicara cómo fue a dar al sitio».

Vale mencionar que los espacios donde se estaba realizando el trabajo minero, están ubicado en las cercanías de la empresa Revemin.

Recluidos en la Dgcim

Tras el operativo de seguridad, se procedió a la detención de los 49 mineros y de la maquinaria utilizada al momento de la actividad, luego la situación fue aclarada con responsabilidades personales sobre quienes trasladaron la pieza al área, sin embargo, los detenidos seguían bajo las mismas condiciones: sin derecho a visitas y recluidos en la Dgcim, ubicado en la empresa Minerven.

«Estamos trancando porque hay muchos abusos con el pueblo minero. Este es un pueblo minero. Hay alianzas que tienen el permiso para trabajar pero igual nos sacan y nos decomisan nuestros equipos de trabajo. El minero pareciera no tener derecho. Queremos que venga alguien del gobierno nacional. Que nos los saquen de aquí, porque no sabemos ni cuales son los cargos, ellos no son unos delincuentes son mineros trabajadores que llevan el sustento a su casa», expresó una joven quien forma parte de los protestantes, pero quien pidió reservar su nombre.

Gobernación está al tanto

En medio de la detención se pudo conocer que hicieron acto de presencia un representante de la Gobernación y otros voceros locales; el grupo tuvo acceso a la empresa Minerven para conocer la situación de los detenidos, a quienes -además- se les incautó un camión y diferentes máquinas para el trabajo minero.

«Esto lo incautaron sin importar que tiene toda la documentación necesaria, además de ser adquirido a la Corporación Venezolana de Minería», señaló otra de las manifestantes.

Hasta las 4 de la tarde del lunes 27, la situación era la misma con largas filas de vehículos de lado y lado de la tranca, mientras los impacientes conductores y pasajeros seguían soportando las inclemencias del clima.

Por otro lado, otros choferes prefirieron no arriesgarse y se devolvieron a Guasipati, mientras otros permanecieron en Tumeremo.