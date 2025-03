Familiares y allegados de migrantes venezolanos se concentraron este lunes en Caracas para pedir justicia y el regreso de sus parientes, a quienes consideran «secuestrados» en El Salvador, luego de que EE.UU. enviara a más de 200 deportados a una cárcel de ese país, acusados de ser presuntos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.

Con pancartas y al grito de «libertad» y «migrar no es un delito», madres, padres, esposas y allegados de un grupo de migrantes se dieron cita en la plaza Bolívar para pedir noticias sobre ellos, que habían sido detenidos por las autoridades estadounidenses y ahora temen fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecotec), en El Salvador.

«Mi hijo iba rumbo a su trabajo cuando lo detuvieron diciéndole que era por la placa del carro. Él le dijo que no, que su placa del carro estaba vigente. Le preguntaron que si tenía tatuajes, él dijo que sí. Lo agarraron, lo esposaron y se lo llevaron», afirmó a EFE Lorena Borrego, madre de Tito Martínez.

La mujer teme que su hijo esté en el país centroamericano luego de que fue detenido en Texas, donde vivía tras su llegada a Estados Unidos en 2023, junto a su esposa y su pequeña niña, que ahora viajaron hasta México a la espera de su repatriación.

Por su parte, Nelson Mendoza, padre de Jean Claude Mendoza, aseguró a EFE que su hijo entró a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, que era usada por los migrantes hasta enero pasado -cuando dejó de funcionar- para gestionar una cita para solicitar asilo político a su llegada a los puestos en la frontera con México.

Mendoza relató que Jean Claude permanecía detenido en un centro de Estados Unidos a la espera de su proceso de asilo, pero, sorpresivamente, se enteró, tras una lista publicada por un medio estadounidense, que el nombre de su hijo aparece entre los 238 venezolanos presuntamente deportados al país centroamericano.

Deportación

«Me enteré que mi hijo había dicho: ‘Nos van a mandar para Venezuela, pero yo estoy seguro de que no vamos para Venezuela, porque yo no he firmado ninguna deportación’. Es por ello que yo estoy seguro que a él me lo mandaron para allá (a El Salvador)», afirmó el padre.

Por tanto, pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que revise los antecedentes penales de los venezolanos detenidos porque, agregó, «ellos no son ningunos delincuentes».

Los parientes de los detenidos pidieron a Bukele y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respeten el «debido proceso», al considerar que se lo «saltaron» y «metieron a todos» los venezolanos «en un mismo saco».

Este lunes, Venezuela afirmó que hay una «cacería de brujas» contra sus connacionales en Estados Unidos por parte de Trump, quien invocó recientemente una ley de 1789 para deportar a los más de 200 migrantes a El Salvador.