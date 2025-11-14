La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha ratificado su compromiso inquebrantable con la salvaguarda de la integridad territorial, manteniendo un despliegue operativo constante bajo los lineamientos del Plan Independencia 200. El objetivo principal es la protección integral de la nación ante cualquier amenaza que ponga en riesgo la estabilidad interna y la soberanía.

Esta información de alta relevancia fue confirmada por el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, GJ Domingo Hernández Lárez, quien utilizó sus plataformas digitales este viernes para compartir un videocomunicado, subrayando la permanencia de las operaciones de defensa en todo el territorio.

El accionar de las fuerzas armadas se articula de manera quirúrgica y coordinada a lo largo del país:

En el Litoral Central: El estado La Guaira ha sido epicentro de labores intensivas de patrullaje y vigilancia, ejecutadas en perfecta unión cívico-militar con autoridades policiales y organismos civiles, garantizando la seguridad ciudadana y la fluidez de las actividades costeras.

En el Sur Guayanés: El estado Bolívar, considerado una región estratégica por su riqueza y extensión, ha visto una intensificación crítica de las operaciones. El Comandante de la ZODI Nro. 62 Bolívar, GD Miguel Yilales Arteaga, ha puesto en marcha un robusto despliegue mixto de seguridad. Este esquema combina planes de inteligencia territorial, patrullaje sostenido y una capacidad de respuesta inmediata de las unidades para resguardar tanto la región como los activos vitales de la soberanía nacional.

En la Frontera Andina: En Ureña, estado Táchira, punto neurálgico de la frontera colombo-venezolana, la FANB ejecutó maniobras de vigilancia y protección al ciudadano durante las primeras horas de esta jornada. Estas acciones buscan mantener el orden y la tranquilidad, disuadiendo cualquier intento de alteración fronteriza.

El despliegue permanente del Plan Independencia 200 reafirma la capacidad operativa de la FANB para actuar como un garante monolítico de la paz y la soberanía en cada rincón de la República.