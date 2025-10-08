Una vez culminada la Jornada 13 del Torneo Clausura, se dieron a conocer los enfrentamientos de la Fase Final, las escuadras que medirán fuerzas para conseguir al nuevo campeón del actual semestre, el retador de UCV por una final absoluta inédita en busca de la estrella.

El líder de la clasificación y su perseguidor durante las 13 jornadas, La Guaira y Táchira), estuvieron como cabezas de serie en el sorteo, dejando la distribución de los bombos de la siguiente manera, en el primero están Carabobo FC (3) y Monagas SC (4); el segundo Caracas FC (5) y Zamora FC (6) y el tercero Academia Puerto Cabello (7) y Metropolitanos FC (8).

Monagas fue el primer elegido de la ceremonia, entrando en el Cuadrangular A de La Guaira.

Por su parte, el segundo equipo escogido y primero del Cuadrangular B para acompañar a Táchira fue Carabobo.

Finalmente, los dos grupos de cuatro contendientes quedaron alineados en el cuadrangular ‘A’ con La Guaira, Monagas, Zamora y Puerto Cabello, mientras que el ‘B’ están Táchira, Carabobo, Caracas, Metropolitanos.

Cuadrangular ‘A’

El cuadrangular ‘A’ contará con la presencia del combinado más en forma de la temporada 2025 y otro que viene de concretar una larga racha sin conocer la derrota, La Guaira y Monagas se verán las caras en un duelo táctico entre Juan Domingo Tolisano y Marcelo Zuleta.

Los elegidos para acompañar a los dos primeros clubes son Zamora y Puerto Cabello, el sexto y séptimo clasificado del Torneo Clausura.

El conjunto blanquinegro viene en alza de la mano de José María Morr, siendo un equipo que ha encontrado su identidad durante los últimos encuentros.

Por otro lado, el combinado azul-naranja de Eduardo Saragó es una de las nóminas más completas del certamen, siendo una institución que tiene entre ceja y ceja dar la sorpresa.

Clásico en el cuadrangular ‘B’

En el otro extremo del charco se dará un duelo de colosos, ya que habrá clásico entre Caracas y Táchira para dejar otra edición entre históricos del fútbol venezolano.

Pero el otro contendiente de la tabla es uno que va en busca de sentar un precedente en el balompié criollo, Carabobo intentará bordar la primera estrella de su escudo granate con Daniel Farías moviendo sus hilos.

Por último, y no menos importante, hay que destacar la presencia de Metropolitanos para conformar todas las oncenas del ‘B’, viniendo con una dinámica positiva que podría sorprender a cualquiera con su verticalidad y juego directo.