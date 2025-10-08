La FIBA ha confirmado el calendario y las sedes de la primera ventana de los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. En esta ventana inaugural, la selección de Venezuela tendrá un partido como local, y el escenario elegido para recibir al equipo nacional será el Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo en Parque Miranda.

Esta primera etapa de los clasificatorios se desarrollará entre el jueves 27 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Venezuela integra el Grupo C junto a Brasil, Colombia y Chile.

El debut de la selección será el jueves 27 de noviembre como visitante ante Colombia, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

Tres días después, el domingo 30 de noviembre, la selección nacional recibirá al combinado colombiano en el ya mencionado Gimnasio ‘Papá’ Carrillo de Parque Miranda.

Este histórico recinto, inaugurado en 1983, está ubicado en la avenida Rómulo Gallegos de Sebucán, estado Miranda y cuenta con una capacidad aproximada para 3,500 espectadores.