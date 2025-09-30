Un grave accidente ocurrió en horas de la noche del lunes en la Troncal 10 al Sur del estado Bolívar, en el tramo comprendido entre La Camorra y Los Arenales, Tumeremo, municipio Sifontes, tres personas fallecieron y una resultó gravemente herida.

Conductores de dos motocicletas chocaron de frente y sus ocupantes salieron expelidos de los vehículos de dos ruedas.

Testigos que presenciaron el incidente relataron que el impacto fue de gran magnitud que las víctimas murieron de forma inmediata tras el choque. La identidad de los fallecidos aún no ha sido confirmada oficialmente.

El área tuvo que ser acordonada hasta que se hicieron presentes funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito para levantar los cadáveres y hacer las indagaciones correspondientes a dicho accidente de tránsito.

Este lamentable suceso se suma a otros accidentes recientes en la Troncal 10 que han generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad vial en esta importante vía de comunicación al sur del estado Bolívar.

Las autoridades llaman a extremar precauciones y a respetar las normas de tránsito para evitar tragedias similares.