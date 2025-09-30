La desaparición del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Humberto Enmanuel Guevara Álvarez y de la comerciante Naydalis Zamora, de 31 años, mantiene a sus familiares, también a la comunidad en un clima de incertidumbre y preocupación tras cumplirse siete días desde que se les perdió el rastro.

Ambos fueron vistos por última vez en un restaurante ubicado en la zona comercial de Tumeremo, a corta distancia del comando de la policía local, aparentemente ya de regreso hacia San Félix.

Ambos venían de Las Claritas, parroquia San Isidro del municipio Sifontes, estado Bolívar, se desplazaban juntos en un vehículo Mitsubishi Taurin negro propiedad del sargento Guevara.

El efectivo militar estaba asignado en el kilómetro 88 y se dirigía a Ciudad Guayana para asistir a un juicio como parte de un procedimiento relacionado con la Operación Roraima, que involucraba detenidos en Tumeremo.

Zamora, por su parte, es comerciante, dedicada a la distribución de perfumes y ropa. Se confirmó que una prima realizó una transferencia de 2.700 bolívares para pagar un almuerzo en el mencionado restaurante.

Desde entonces, ambas personas han estado incomunicadas y sus teléfonos figuran fuera de cobertura.

Los familiares han realizado extensas búsquedas sin éxito, y solicitan la intervención urgente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) delegación Tumeremo, así como de los cuerpos policiales locales, para esclarecer el caso y localizar a los desaparecidos.

Allegados permanecen en alerta ante esta desaparición que ha generado una profunda preocupación y un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y justicia en la región.