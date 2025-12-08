Un joven identificado como Samuel David falleció la noche del sábado, aproximadamente a las 11:45 p.m., tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida principal número 10 de San Francisco, estado Zulia.

Según información preliminar, Samuel David se desplazaba en su moto por la vía principal cuando una camioneta tipo Blazer de color gris, que salía de un estacionamiento, presuntamente se le atravesó, provocando la colisión.

El motociclista sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte inmediata en el sitio.

Transeúntes quisieron auxiliarlo, sin embargo el infortunado no pudo sobrevivir al impacto que recibió del vehículo, Samuel salió expelido y cayó a varios metros.

El conductor de la camioneta fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito, y puesto a la orden del Ministerio Público.