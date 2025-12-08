Elder Enríquez Rey, mejor conocido en redes sociales como «Elder El Salsero», un joven venezolano residente del barrio Timayui, falleció la madrugada del 6 de diciembre en un accidente de tránsito en Santa Marta.

El incidente ocurrió en la intersección de la Avenida del Ferrocarril con la carrera 19, cuando su vehículo tipo moto colisionó violentamente contra una camioneta. El impacto fue tan violento que Elder perdió la vida instantáneamente en el lugar.

Según testigos, uno de los conductores habría ignorado un semáforo en rojo y ambos vehículos circulaban a alta velocidad en el momento del accidente. El conductor de la camioneta trató de huir, pero fue rápidamente interceptado y detenido por la Policía.

La comunidad lamenta la pérdida de Elder, conocido por su presencia en redes sociales, y se mantiene atenta al proceso legal contra el conductor detenido.