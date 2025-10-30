La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) estima que la cosecha actual de maíz solo podrá abastecer el mercado nacional por cinco meses.

El presidente de Fedeagro, Osman Quero, atribuyó esta limitación a las intensas lluvias que impactaron gravemente la siembra.

«Este año fue dramático para el sector agrícola, se superaron todas las estadísticas», señaló Quero, destacando que los estados de Barinas y Portuguesa fueron los más perjudicados con una reducción significativa del área de cultivo.

Aunque otros estados reportaron mejores condiciones, lo que permitirá a los productores cumplir con sus aportes al mercado.

Quero advirtió que la importación de maíz será necesaria para cubrir el resto de la demanda nacional.

Por su parte, Berno Stanic, directivo del gremio, informó que, para la segunda semana de octubre, la cosecha de maíz presentaba un avance del 30 %, concentrado principalmente en las regiones productoras clave de Guárico y Portuguesa.