El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Aragua, Héctor Gómez Campero, ha alertado sobre un déficit de mano de obra calificada que afecta al país, impactando de forma especial a esta entidad de la zona central.

Gómez Campero explicó que esta situación es consecuencia, principalmente, de la alta migración registrada en el país durante los últimos años.

No obstante, ve una oportunidad de alivio en el posible retorno de connacionales.

«Entendemos que hay muchos venezolanos que han regresado al país con esa capacidad. Allí tenemos una ventaja y una oportunidad», señaló el presidente gremial.

Para que los profesionales y el personal especializado vuelvan a ocupar plazas en el sector industrial, Gómez Campero enfatizó la necesidad de ofrecerles salarios y remuneraciones cónsonas con sus capacidades, apuntando que la mejora salarial es clave para garantizar su permanencia tanto en la empresa como en el país.

El representante empresarial también subrayó la importancia de avanzar en la recuperación del parque industrial, en específico el del estado Aragua, para que las empresas tengan la capacidad de generar y ofrecer estos puestos de trabajo.