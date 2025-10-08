El precio del dólar estadounidense, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que estará vigente este miércoles 8 de octubre se ubica en de 189,26 bolívares por unidad, 1,05 % superior al tipo de cambio de vigente en la jornada pasada.

Por otra parte, la cotización oficial del euro, publicada por el BCV, es de 220,94 bolívares por unidad este miércoles 8 de octubre, con un alza interdiaria de 0,70 %.

En consecuencia, la diferencia entre la cotización del euro y el precio de la divisa estadounidense se redujo a 16,74 % al cierre de este 7 de octubre, luego de haberse mantenido sobre 17 % durante las jornadas precedentes en las mesas cambiarias de la banca

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 187,45 y un máximo de 189,67 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 187,29 y 191,23 bolívares por unidad.

Fuentes financieras indican que una porción de las necesidades de divisas en el país se satisface con criptomonedas estables o USDT, que se referencian directamente al precio del dólar estadounidense, a tal punto que incluso algunas empresas utilizan estas divisas como vehículos de remuneración.