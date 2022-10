La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) tiene fe en 2023 de ver una producción petrolera superior a 2022, expresó Carlos Fernández el presidente de esa organización empresarial.

El dirigente empresarial dijo que la proyección del sector privado para el cierre de 2022 apunta «a una recuperación entre 8 % y 9 %». Pero explicó que probablemente la recuperación del consumo esté, por el crecimiento que hay, por encima de los 10 puntos».

Continuó: «Es suficiente, no. Es positivo, sí. La recuperación de la economía se debe a la micro (economía), no se debe a ninguna política pública de estímulo de consumo ni de estímulo a la producción, desafortunadamente no todos los sectores económicos muestran la misma conducta, pero en todo caso sí pudiéramos concluir que la caída se detuvo», analizó.

Indico que el sector industrial tiene seis trimestres de recuperación consecutiva: «De 19 % de capacidad instalada, hoy en día ya tiene 31 % de capacidad ocupada, que de paso se han recuperado otros sectores como la pesca, la ganadería y la agricultura».

Aclaró que la restricción en los préstamos financieros quizás ha sido «un freno, un obstáculo» a una recuperación más profunda, pero reconoció que los comercios, talleres, industrias, agricultores, entre otros sectores, han trabajado para mantener las santamarías abiertas.

