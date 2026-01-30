En un hecho que expone la persistente crisis de violencia machista en la región andina venezolana, Laura Acevedo, dedicada trabajadora del Hospital de Colón, fue asesinada por su pareja sentimental al interior de la vivienda que compartían en este sector fronterizo.

El suceso, ocurrido recientemente ha sido calificado por las autoridades como femicidio, invocando la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que impone penas severas por este tipo de agresiones letales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación Táchira, se personaron rápidamente en el lugar, acordonaron la zona y ejecutaron el procedimiento estándar: inspección ocular, recolección de evidencias y levantamiento del cadáver de la víctima.

Aunque detalles forenses precisos aún no se divulgan, fuentes policiales indican que Acevedo presentaba lesiones compatibles con un ataque violento en contexto íntimo, un patrón recurrente en femicidios del estado.

Impacto en la comunidad hospitalaria

La víctima, conocida por su compromiso en el Hospital de Colón, único centro de salud relevante en el municipio Ayacucho, deja un vacío profundo entre colegas y pacientes.

El personal médico ha expresado públicamente su consternación, destacando cómo este crimen agrava la vulnerabilidad de las mujeres en profesiones de cuidado, expuestas a dobles jornadas y entornos de alto estrés.

En redes sociales y grupos locales, compañeros han iniciado vigilias virtuales y llamados a justicia, subrayando que Acevedo era madre y pilar familiar.