En un episodio de violencia carcelaria que refleja la ley del talión en las prisiones colombianas, Francisco José Allén España, alias «W» o «El Cisco», nacionalidad venezolana, fue asesinado de varias puñaladas durante una riña en el patio de la cárcel de Palo Gordo.

El hecho ocurrió recientemente, poniendo fin a la vida de uno de los delincuentes transfronterizos más notorios, catalogado por autoridades colombianas como uno de los más peligrosos originarios de Venezuela.

«El W», de unos 30-40 años según estimaciones policiales, acumulaba un extenso historial delictivo que incluía decenas de homicidios, robos agravados y múltiples fugas espectaculares.

Dentro de la misma prisión, había sido responsable del asesinato de un reo conocido como «Niño Malo», un crimen que consolidó su reputación de depredador implacable.

Recluido en Palo Gordo desde junio de 2025, cumplía una condena de 47 años por una cadena de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios múltiples y asaltos armados que aterrorizaron Bucaramanga y zonas aledañas.

Táchira – Venezuela

Su periplo criminal cruzaba fronteras, en 2021 perpetró una serie de robos en el estado Táchira, Venezuela, particularmente en áreas fronterizas como San Antonio y Ureña, antes de huir de regreso a Colombia. Allí, no cesó su racha: fue vinculado a bandas dedicadas al sicariato, extorsión y control territorial en Santander, regiones golpeadas por la migración irregular y el vacío de poder post-pandemia. Inteligencia policial lo señalaba como parte de estructuras venezolanas infiltradas en el narcotráfico menor y la delincuencia urbana, con alertas rojas emitidas por Interpol en años previos.

Funcionarios de la Unidad Nacional de Protección y el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) acordonaron la escena inmediatamente tras el hallazgo del cuerpo, inyectado con múltiples heridas punzantes en torso y cuello. La riña, presuntamente motivada por deudas internas o venganzas personales, es investigada por la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santander, que ya maneja hipótesis de retaliación por sus crímenes previos.

No se reportan heridos adicionales, pero el incidente reaviva alertas sobre la superpoblación y el contrabando de armas blancas en Palo Gordo, una cárcel con capacidad para 1.200 reos pero que alberga cerca de 2.000.