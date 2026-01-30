Una joven acabó con la vida de su hermana menor de 13 años al dispararle en varias ocasiones durante la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, República Dominicana.

La víctima fue identificada como Aneisy Ceballos de Jesús, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Regional San Vicente de Paúl en estado crítico, con múltiples impactos de bala. Lamentablemente, la menor falleció mientras recibía atenciones médicas.

La agresora, su propia hermana Akeisy Valerio de Jesús, huyó del lugar inmediatamente después del hecho con el arma de fuego en mano. Horas más tarde, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional, donde permanece bajo custodia a la espera de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo del crimen, pero el caso ha generado conmoción en la comunidad de Taína. La Policía investiga las circunstancias que llevaron a este trágico suceso familiar.