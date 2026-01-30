China expresó este viernes su firme respaldo a Cuba y condenó las medidas de Estados Unidos contra el suministro de petróleo a la isla, considerándolas una violación a su soberanía y un atentado al derecho al desarrollo de su población.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó en rueda de prensa que Pekín «apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales» y se opone a la «injerencia externa» y prácticas «inhumanas» que privan al pueblo cubano de supervivencia y progreso.

Las declaraciones responden a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que autoriza aranceles a bienes de países que vendan crudo a Cuba —señalados como China, Rusia e Irán—, declarando la situación isleña una «amenaza extraordinaria» para EE.UU.

China evitó detallar impactos comerciales con Washington, pero reiteró su rechazo a sanciones unilaterales que agravan la crisis humanitaria cubana, marcada por apagones, escasez de combustible y desabastecimiento. Históricamente, Pekín ha defendido el fin del embargo y apoyado a La Habana con financiamiento y bienes, incluyendo reventa de petróleo venezolano paralizado tras la intervención estadounidense.

Cuba atribuye su colapso energético a sanciones, pandemia y fallas internas de su economía centralizada.