La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que facilita inversión extranjera privada, abre oportunidades para que China acelere sus operaciones petroleras en Venezuela, donde participa desde 1993 en mixtas con PDVSA y controla actualmente el 10% de la producción, según la analista Luisa Palacios del Center on Global Energy Policy de Columbia.

Las operaciones chinas se fortalecieron en la década de Chávez con CNPC y Sinopec, las más posicionadas ante el nuevo marco legal, aunque Chevron lidera con 25%.

Principales petroleras chinas activas:

CNPC : Opera Sinovensa con 1.600 millones de barriles en reservas; proyectos como Petrourica inactivos desde 2019.

Sinopec : Controla 2.800 MMbbl (32% en mixta), pero en proceso de venta a Amos Global Energy Management, pendiente aprobación de EE.UU.

China Concord Petroleum : Bajo Ley Antibloqueo (2024), invertirá +US$1.000M en Lago Cinco/Lagunillas para 60.000 bpd, pese a sanciones por Irán.

Kerui Petroleum : Contrato en Ayacucho 2 (Orinoco, 29.000 MMbbl), pero inactivo.

Anhui Erhuan: En Petrokariña (bloques Orinoco), también paralizada tras salida de Petrobras.

La reforma llega en transición post-intervención estadounidense, con potencial para reactivar campos pese a sanciones y competencia.