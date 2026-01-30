El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, celebró este jueves la inminente reapertura de vuelos con Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, y previó que acelerará las inversiones petroleras en Venezuela tras la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

«Yo creo que (las inversiones) ya están llegando aceleradamente, y como ahorita parece que van a abrir los vuelos, me imagino que vendrán mucho más rápido», afirmó Rodríguez en un video publicado en redes sociales, tras enterarse del anuncio durante la sesión parlamentaria.

El chavista calificó la medida como «importante» y «muy positivo», atribuyéndola a la «diplomacia de paz» impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en diálogos con el Gobierno de Trump. Negó cualquier influencia estadounidense en la reforma petrolera: «Absolutamente no», respondió, destacando un «clima de respeto y cortesía» en las conversaciones bilaterales, que incluyen evaluar la reanudación de relaciones diplomáticas rotas en 2019.

Trump, tras conversar con Delcy Rodríguez, ordenó en reunión de gabinete que el secretario de Transporte, Sean Duffy, y otros funcionarios —incluidos militares— abran el espacio aéreo venezolano «a más tardar al final del día de hoy», permitiendo vuelos comerciales.

El anuncio revierte el cierre total impuesto por Trump en noviembre pasado, previo a la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero. El 4 de enero, la FAA emitió un «notam» por riesgos en Maiquetía debido a actividad militar. La última aerolínea estadounidense en operar fue American Airlines, suspendida en 2019.