Rosannys Calle, de 30 años y nacionalidad venezolana, madre de dos niños, fue asesinada la noche del sábado en su vivienda ubicada en la calle Salvo, al norte de Arica, Chile.

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, que según las primeras investigaciones ocurrió por múltiples golpes en la cabeza con un martillo, presuntamente propinados por su expareja, actualmente detenida.

El caso se investiga bajo la hipótesis de feminicidio. Además, trascendió que la víctima había sufrido amenazas previas, aparentemente vinculadas a una mujer que habría tenido una relación sentimental con el agresor.

La comunidad local y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su repudio ante este acto de violencia y demandan justicia para Rosannys y protección para sus hijos.

Las autoridades confirmaron que mantienen abierta la investigación para llevar a los responsables ante la justicia.