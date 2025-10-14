Un total de 14 personas murieron por inmersión tras una inundación en la mina Cuatro Esquinas, ubicada en El Callao, al sur del estado Bolívar, se pudo conocer a través de la Sala de Crisis y Canal de Emergencia.

El incidente ocurrió en horas tempranas del día lunes cuando los pozos de extracción repentinamente se llenaron de agua, atrapando a los trabajadores dentro de la mina.

La grave situación llevó a la activación inmediata de un puesto de comando para coordinar las labores de rescate y recuperación de cuerpos.

Para facilitar las operaciones, se ha iniciado el achique de las áreas inundadas, con la participación de 15 organismos especializados en rescate, seguridad y protección civil, incluyendo cuerpos policiales, bomberos, Defensa Civil y unidades médicas.

Las autoridades expresaron su profundo pesar por la tragedia y señalaron que se están llevando a cabo todas las medidas necesarias para controlar la emergencia y apoyar a las familias de las víctimas.

El estado Bolívar ha enfrentado desafíos similares en el pasado debido a las condiciones precarias de muchas minas informales y la falta de regulaciones estrictas, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Este lamentable suceso vuelve a poner en evidencia la urgencia de mejorar la seguridad minera y la supervisión para prevenir futuras tragedias en la región, donde la minería es una actividad económica fundamental pero también peligrosa.

De acuerdo a información obtenida de manera extraoficial, el número de víctimas pudieran aumentar, mientras que los nombres de los fallecidos aún no han sido suministrados.