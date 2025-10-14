La calle 7 del sector Primero de Mayo, en la parroquia Chirica de San Félix, se encuentra en un estado de deterioro avanzado, afectando a comerciantes y residentes que hacen un llamado urgente a las autoridades para su pavimentación.

Huecos de diversos tamaños y pozos de aguas blancas producto de tuberías rotas inundan esta importante arteria vial, dificultando el tráfico automotor y peatonal. Además, en otras partes de la comunidad existen bocas de visitas colapsadas, lo que agrava el problema.

Pedro Gutiérrez, vecino del sector, explicó que la calle, que se encuentra al lado de la Clínica Manuel Piar y varios centros comerciales en la Avenida Manuel Piar, está tan destruida que los vehículos sufren daños considerables al transitar.

Abandono evidente

“Llevo mucho tiempo viviendo aquí y nunca había visto la calle en estas condiciones, es producto de la desidia de quienes deben atender los problemas comunitarios”, señaló.

Los comerciantes incluso han colocado cauchos viejos en los huecos más grandes para advertir a los conductores y evitar accidentes que terminen en daños costosos.

Miembros del consejo comunal son criticados por algunos vecinos, quienes afirman que solo existen como figuras políticas y no para gestionar realmente mejoras en el barrio.

Los afectados hacen un llamado explícito a representantes de la alcaldía de Caroní y a Hidrobolívar para que atiendan las reparaciones necesarias en las tuberías y ejecuten la pavimentación urgente de esta vía principal y sus calles laterales.