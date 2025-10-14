Los Marineros dieron este lunes otro paso hacia al Serie Mundial al derrotar por 3-10 a los Azulejos y abrir un 2-0 en la final de la Liga Americana en una jornada en la que los Dodgers sufrieron para vencer por 1-2 a los Cerveceros en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

AZULEJOS 3-10 MARINEROS

Julio Rodríguez y Jorge Polanco impulsaron jonrones de tres carreras y Josh Naylor agregó un vuelacercas de dos anotaciones para la paliza de los Marineros de Seattle.

Rodríguez conectó su tablazo de tres carreras en la primera entrada, luego de que el novato Trey Yesavage embasara por pelotazo al cubano Randy Arozarena y otorgara base por bolas a Cal Raleigh.

Por su parte, los Azulejos respondieron con dos carreras en el primer episodio y sumaron otra más en la tercera para igualar el marcador (3-3).

Polanco se exhibió en la quinta entrada del juego en el Roger Centre de Toronto para sumar tres carreras más.

Logan Gilbert abrió para Marineros y lanzó tres entradas de tres carreras, dos de ellas limpias. Dio paso al venezolano Eduard Bazardo (1-0), quien se llevó la victoria tras lanzar dos entradas sin permitir carreras.

La serie se mudará al T-Mobile Park de Seattle, donde desde el miércoles se jugarán tres partidos.

CERVECEROS 1-2 DODGERS

Blake Snell destacó desde el montículo, Freddie Freeman aportó un jonrón y Mookie Betts produjo la carrera que definió la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Snell se trepó al montículo y en las ocho entradas en las que lanzó, solo permitió un indiscutible y ponchó a 10 rivales para acreditarse la victoria.

En lo que va de esta postemporada, el estelar zurdo de los Dodgers ha lanzado 21 entradas en tres salidas, en las que solo le han anotado dos carreras y ha recetado 28 ponches.

El venezolano Jackson Chourio remolcó la única carrera de los Cerveceros, que llenaron las bases en la novena entrada, pero el relevista Blake Treinen (1) terminó ponchando a Brice Turang para finalizar el partido.

Dodgers (1-0) y Cerveceros (0-1) se enfrentarán nuevamente este martes en el American Family Field de Milwaukee, en el segundo juego de esta serie.