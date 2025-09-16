La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) indicó que los planteles que pertenecen a la administración privada cubren aproximadamente el 12% de la población escolar del país.

Nancy Hernández, quien forma parte del consejo directivo de la organización, apuntó que «más de 85% de la demanda estudiantil debe ser satisfecha por el Estado con sus planteles oficiales, bien sean de administración municipal, estadal o nacional», indicó

La representante de la organización destacó que la alta fluctuación en los precios del dólar incide en los costos y pago de matrícula y que para finales de año o inicios de 2026 hay altas probabilidades de que los planteles privados realicen ajustes en los costos de matrículas.

«Hay una realidad y es que la inestabilidad cambiaria nos lleva a que haya un presupuesto de inversión privado para el año escolar 25-26 y, sin embargo, para enero probablemente o antes de diciembre, muchos de estos planteles tengan que volver a convocar asamblea de padres y representantes y presentar un reajuste en el costo», dijo.

De igual forma, explicó que los padres y representantes de alumnos, tanto en el sector público como privado, afrontan altos gastos relacionados con la educación de los estudiantes y que estos gastos -que hasta hace una década se cubrían solo en el mes de septiembre- actualmente se calculan entre los US$200 y US$400 por alumno para la adquisición de útiles escolares y uniformes, sin incluir los textos escolares.

Hernández mencionó que, para asumir estos gastos requiere de una mayor organización y planificación con mucha antelación «para ver cómo, con los mermados ingresos que tienen, se pueda satisfacer medianamente la dotación escolar», dijo en entrevista para Unión Radio.