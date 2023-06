El futbolista del Barcelona Ferran Torres afirmó este viernes que afronta la próxima temporada «con muchas ganas» de demostrar que es un jugador «muy bueno», lo que no ha podido hacer antes «por ciertas circunstancias».

«Quiero ver el Ferran que soy capaz de conseguir, que por ciertas circunstancias no lo he podido demostrar, pero estoy con la cabeza en el Barcelona, tengo contrato, quiero seguir en el Barcelona y voy a hacer todo por ser titular”, dijo en su campus de fútbol en Foios, su pueblo natal en Valencia.

El jugador se declaró “anímicamente y físicamente bien” y reiteró que tiene muchas ganas de seguir en el Barcelona para demostrar su mejor nivel y que ha desconectado de posibles ofertas para salir del club.

“Este verano he desconectado mucho, he sido muy feliz y afronto la nueva temporada con muchas ganas y muy motivado. No he hablado con Xavi, cuando llegue la pretemporada veremos. Quiero ver el Ferran que soy capaz de conseguir, soy un jugador muy bueno, pero por ciertas circunstancias no lo he podido demostrar”, comentó.

Torres explicó esas diferentes circunstancias: «El año pasado empecé con el tema del pie, no pude hacer pretemporada, cuando fiché sí que vimos un gran Ferran, ayudé al equipo, venía de un club como el Manchester City que había un proyecto conmigo bueno y Xavi vino a por mí, que es algo importante y creo que algo ayudé al equipo. Cuando llegué estaban séptimos y conseguimos clasificarnos para Liga de Campeones”.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y eso es lo importante. Si de algo me he dado cuenta es de que tienes que ser fuerte, autovalorarte a ti mismo y tener autoconfianza porque la élite es muy exigente y es muy importante. Hay días buenos y malos, pero hay mantener una línea que te haga mantenerte estable”, señaló.

El extremo del equipo culé dijo que a Xavi (Hernández) le dirá lo mismo: «Que quiero seguir en el Barcelona, el año pasado no pude demostrar el jugador que soy, pero este año voy a ir a ‘full’ a ganarme el puesto y luchar con mis compañeros porque quiero estar aquí”.

Sobre un posible interés sobre el Aston Villa dijo que no sabe «qué campanas suenan».

«Estoy desconectado del mundo prensa, estoy centrado en lo mío, en entrenar, en comenzar la pretemporada bien y demostrar lo que soy un gran futbolista”, dijo.

“Solo sé que tengo una oferta del Foios, estoy pensando si la acepto no y en los próximos días sabréis algo”, dijo entre risas Torres, que, sobre si le han dicho que tiene que buscarse una salida añadió: “tengo el móvil en modo avión, aún no he podido leer mensajes. El 10 de julio volveré a abrir el móvil y veremos, pero tengo contrato y quiero seguir en el Barcelona”, indicó.

Por último, expresó sobre Unai Emery, entrenador del Aston Villa, que “ha sido un referente».

«Está haciendo las cosas muy bien y nunca se sabe. A día de hoy quiero estar en el Barcelona, pero el fútbol da muchas vueltas”, dijo.