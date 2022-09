Los trabajadores de CVG Ferrominera del Orinoco denunciaron para Nueva Prensa Digital que las instalaciones de la estatal están descuidadas. Adjudican este problema a que la directiva, presidida por Abel Jiménez, no invierte en el mantenimiento de la misma.

Explicaron que los baños siempre están sucios, porque el personal de limpieza no tienes los implementos necesarios, como artículos desinfectantes, para mantener las instalaciones en óptimas condiciones.

“Los baños están caóticos. Hay pocetas que no sirven e incluso no llega agua casi nunca. Los trabajadores no tienen los implementes para limpiar. La empresa no da ni coleto, ni cloro, ni nada para mantener limpios los baños”, denunció un ferrominero.

También aseguraron que no había casi personal de limpieza, porque desde que inició la pandemia, la estatal decidió no llamar a varios empleados, entre ellos el sector del mantenimiento.

En una reciente entrevista exclusiva para Soy Nueva Prensa Digital, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, reconoció que las empresas básicas no estaban produciendo lo suficiente para tener mucho personal, y por eso existía la figura de “no requerido”.

Los ferromineros denunciaron que la sala de estar también estaba en malas condiciones. Este es un lugar en donde los trabajadores de los distintos sectores, descansan en sus tiempos libres.

“No hay ni mueble, ni sillas, se filtra mucho las lluvias. Uno no puede descansar allí, porque no hay ni donde sentarse y siempre huele mal por todo este tema de la filtración”, remarcó el trabajador.

“Comida para animales”

Los empleados denunciaron que la comida que entrega la estatal del hierro no cumple con los protocolos de higiene necesarios. «Muchas veces hemos encontrado la comida hasta con cucarachas. Parece que les entregan comida a los animales», manifestó.

CVG Ferrominera Orinoco prepara la comida de los empleados en el Club Caronoco. Hicieron un llamado a las autoridades competentes que realicen los estudios, para determinar si el club está cumpliendo con los protocolos de higiene.

Además, puntualizaron en que los comedores de la empresa están en las mismas condiciones que los baños y la sala de estar.

“Esos comedores no tienen ventanas ni aire acondicionado. La gente prefiere comer en el lugar donde trabaja, porque les da asco ir hasta el comedor”, manifestó.

La cláusula número 93 de los contratos colectivos de los ferromineros reza que “La empresa conviene en mantener los locales para comer, existentes en los centros de trabajo y estarán dotados… Luz eléctrica, agua, sistema de ventilación, jabón…”

Los ferromineros que denunciaron ante Nueva Prensa Digital hicieron un llamado a la directiva de la empresa, para invertir en estos espacios, lo cual está establecido en los contratos colectivos.