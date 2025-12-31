La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que finalizó las necropsias de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del tren Transístmico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo en Oaxaca, dejando además 98 heridos y 36 hospitalizados.

La dependencia detalló avances en diligencias periciales: revisión documental, inspecciones en sitio y unidades ferroviarias, entrevistas a la tripulación y análisis de la caja negra (‘pulser’) de la locomotora. El Ministerio Público Federal coordina con la fiscalía estatal, SICT, Agencia Reguladora del Transporte, Semar y CEAV.

En la zona permanecen agentes federales, policías ministeriales y 13 peritos especializados en fotografía forense, medicina, criminalística, ingeniería civil, química y seguridad industrial, priorizando la reparación del daño a víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó una «reparación integral» a afectados y familiares en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, mientras continúan los trabajos de campo para esclarecer las causas.