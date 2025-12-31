El Partido Nacional del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, se impuso en elecciones legislativas y municipales del 30 de noviembre, con 49 diputados de 128 y 151 alcaldías de 298, según la declaración final del Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes, seis horas antes del plazo.

El Partido Liberal obtuvo 41 escaños y 76 alcaldías; el oficialista Libre (izquierda) 35 diputados y 69 municipios; Innovación y Unidad Socialdemócrata sumó 2 y 1; Democracia Cristiana 1 diputado; un independiente en alcaldía.

La proclamación virtual, leída por la presidenta Ana Paola Hall ante ausencia del consejero de Libre, cierra un proceso marcado por retrasos técnicos, escrutinio especial de 2.792 actas inconsistentes (iniciado con demora el 18), riñas entre escrutadores y violencia de género contra consejeras. El CNE llamó a respetar la institucionalidad y canalizar inconformidades legales.

«Venció el pueblo, triunfó la democracia. Honduras, cumplimos», afirmó Hall, pese a «sabotajes, amenazas y persecución». El 24 de diciembre ya se proclamó a Asfura presidente; impugnaciones irán al Tribunal de Justicia Electoral.

Manuel Zelaya, asesor de la presidenta Xiomara Castro, reiteró que los comicios son «inválidos» e «ilegales», sin condiciones para reconocimiento.