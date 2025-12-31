Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, proclamado este martes alcalde de Tegucigalpa por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras un recuento de un mes, llamó a la unidad capitalina para «sanar heridas» y recuperar confianza en la política, en una elección cerrada resuelta al límite legal.

«Es el momento de unirnos como familia capitalina, de progresar. La política es para construir, no destruir», expresó Zelaya, quien obtuvo 164.465 votos (38,01%) contra 163.577 (37,81%) de Jorge Aldana (Libre), diferencia de 888 votos. Aldana rechaza resultados e impugna más de 400 actas, que pasarán al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El escrutinio, marcado por problemas técnicos y disputas, culminó con la proclamación de alcaldías y diputados, completando los comicios generales del 30 de noviembre —que incluyeron presidente (Nasry ‘Tito’ Asfura, Nacional, respaldado por Trump), 128 diputados y 298 alcaldes—.

«Nos dan una oportunidad, quizás la última, para hacer las cosas con transparencia», enfatizó Zelaya, reconociendo la pérdida de confianza ciudadana en políticos.