La FIFA actualizó los listados de árbitros internacionales a nivel mundial y en Venezuela fueron ascendidos dos jueces a principal.

Rafael Torres de la Comisión de Árbitros de Lara y Alejandro Velásquez del Distrito Capital, fueron ascendidos a partir de este año a la categoría de Árbitros FIFA.

Cuatro fueron ratificados como principales y jueces de VAR. Los árbitros que ejercerán la doble función son Ángel Arteaga, Alexis Herrera, Jesús Valenzuela y Emikar Calderas.

El asistente Jorge Urrego ocupará también la doble función de juez de línea y juez de Video.

El asistente Carlos López junto al principal Juan Soto, a partir del 2024 estarán dedicados a ejercer exclusivamente como árbitros de VAR. Otro que dejará de dirigir a nivel internacional es el zuliano José Argote.

Árbitros FIFA de fútbol campo de Venezuela

Arteaga Ángel, referee – video match official – 2019

Calderas Emikar, Referee y Video Match Official – 2016 Femenino

Correa Yercinia, Referee – 2007 (Femenino)

Delgado Yorman, Referee – 2023

Escobar Stefani, Referee – 2023 (Femenino)

Herran María – Referee – 2019 (Femenino)

Herrera Alexis, Referee y Video Match Official – 2017

Herrera Yender, Referee – 2021

Torres Rafael, Referee – 2024

Uzcátegui José, Referee – 2022

Valenzuela Jesús, Referee y Video Match Official – 2013

Velásquez Alejandro, referee – 2024

Colmenares Freike, Assistant Referee – 2023

Dugarte Thaity, Assistant Referee – 2022 (Femenino)

García Antoni, Assistant Referee – 2021

García Francis, Assistant Referee – 2023

Higuera Elibith, Assistant Referee – 2023 (Femenino)

Martínez José, Assistant Referee – 2024

Moreno Tulio, Assistant Referee – 2012

Nieto Erizon, Assistant Referee – 2023

Ponte Alberto, Assistant Referee – 2019

Rodríguez Migdalia, Assistant Referee – 2016 (Femenino)

Torrealba Lubin, Assistant Referee – 2018

Urrego Jorge, Assistant Referee y Video Match Official – 2007

López Carlos, Video Match Official – 2011

Soto Juan, Video Match Official – 2005