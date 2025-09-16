Garrett Stubbs se dirigió directo a la cocina del clubhouse visitante en el Dodger Stadium. Necesitaba jugo de manzana.

Los Filis acababan de asegurar su segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional la noche del lunes con una victoria de 6-5 sobre los Dodgers en 10 entradas. Fue un cierre salvaje y divertido tras un día largo.

El equipo aterrizó en Los Ángeles poco antes de las 2 a.m. hora local, varias horas más tarde de lo previsto debido a otro problema mecánico con su avión (algo que ya ha sucedido varias veces esta temporada).

Pero, sin importar la hora de llegada ni el cansancio, tenían que enfrentar a los Dodgers a las 7:10 p.m., hora del Pacífico. No era lo ideal, pero no lo convirtieron en una excusa.

Jugaron. Ganaron. Celebraron. «¡Es jugo de manzana!», exclamó Bryce Harper sonriendo mientras sostenía un pequeño envase transparente.

Harper no bebe alcohol, así que quería asegurarse de que todos lo supieran antes de verter el jugo en un embudo de cerveza. «Por si acaso mi esposa está mirando», bromeó Harper.

Harper se lo bebió de un trago. Sus compañeros lo ovacionaron.

Los Filis comenzaron el juego del lunes con su número mágico para conquistar el Este de la Liga Nacional en uno.

Momentos después, Kyle Schwarber conectó su 53er jonrón de la temporada para dar ventaja de 1-0 a los Filis, aunque los Dodgers remontaron y se fueron arriba 3-1 hasta el séptimo inning, cuando la parte baja del orden ofensivo de Filadelfia tomó protagonismo.

Otto Kemp abrió el episodio con un doble de regla hacia el jardín izquierdo. Un sencillo de Bryson Stott con un out impulsó a Kemp. Luego, Weston Wilson conectó un bambinazo de dos carreras por el jardín central para poner a los Filis al frente 4-3.

La ventaja no duró mucho. Orion Kerkering permitió un jonrón del empate a Mookie Betts en la parte baja del capítulo. Pero Harper retomó el control en el octavo, disparando un cuadrangular entre los jardines derecho y central para dar ventaja de 5-4 a los Filis.

Harper aún no había llegado a la inicial cuando la pelota superó la cerca. Levantó su brazo derecho en el aire. Cerró el puño rumbo a la segunda base. Celebró varias veces mientras recorría las almohadillas.

Volvió a aplaudir al pisar el plato. «Eso fue una pelea de peso completo», dijo Harper.

Los Filis esperan más batallas así a partir del próximo mes.

Si la temporada hubiera terminado el lunes, los Filis tendrían pase directo a la segunda ronda y serían el segundo sembrado de la Liga Nacional. Podrían enfrentar a los Dodgers en la Serie Divisional.

Los Dodgers ganaron la Serie Mundial el año pasado. Los Filis creen que pueden ganarla este año. Se han quedado cortos en las últimas tres temporadas: perdieron la Serie Mundial en 2022, la Serie de Campeonato en 2023 y la Serie Divisional en 2024.

Quizás esta vez sea distinto, tal vez este equipo sea distinto.

«Seguimos empujando, seguimos batallando», externó Schwarber.

«Son muchos de los mismos rostros, ¿cierto? Todos saben y esperan lo que cada uno espera del otro. Creo que eso es lo grandioso. Esperamos mucho de nosotros mismos».