Desde este martes 16 al domingo 21 de septiembre el Gimnasio de Boxeo Hermanos Gómez, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, recibe a los mejores talentos juveniles del país en el Campeonato Nacional “Copa Francisco Rodríguez”, en honor al primer medallista olímpico dorado nacional en México 1968.

El evento, organizado por la Federación Venezolana de Boxeo (Fevebox) en conjunto la Gobernación de Sucre y el Instituto Regional de Deportes reunirá a atletas de las categorías juveniles masculino y femenino (años 2007 y 2008), quienes competirán en las divisiones oficiales: gallo (50 – 55 kg), ligero (55 – 60 kg), welter (60 – 65 kg), welter ligero (65 – 70 kg), semipesado (75 – 80 kg), peso pesado (85 – 90 kg) superpesado (+90 kg); todas estas divisiones reconocidos por la World Boxing.

Invitado especial

Cada delegación podrá inscribir competidores en las distintas divisiones, con un máximo de un atleta por categoría de peso. Además, se contará con la participación de representantes de todo el país, conformando equipos con entrenadores y delegados acreditados ante Fevebox.

En el torneo competirán los pugilistas de Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Zulia y Sucre.

Además, el campeonato contará con la participación especial de Nicaragua, como país invitado, lo que le otorga un carácter internacional a la cita deportiva.

El congresillo técnico se realizará el 17 de septiembre en la Villa Deportiva del estado Sucre, con la presencia de delegados, representantes de la comisión técnica nacional y del comité organizador.

Cuadro de honor

Este 16 de septiembre será la llegada de las delegaciones, el miércoles 17 congresillo técnico. Desde el 18 al 20 de septiembre se realizarán chequeo médico, pesaje y jornadas eliminatorias a partir de las 2:00 pm. y el 21 de septiembre se darán cita a las finales de cada categoría.

Los ganadores recibirán medallas de oro, plata y bronce, de acuerdo con el reglamento internacional y sumarán puntos para el cuadro de honor de las entidades participantes.

Con este campeonato, Venezuela reafirma su compromiso con el desarrollo del boxeo juvenil y rinde homenaje a la leyenda deportiva Francisco “Morochito” Rodríguez, quien marcó la historia del deporte olímpico nacional.