Con más de 62 años de historia, la Fundación Liga Menor se ha consolidado como un pilar del desarrollo deportivo en Venezuela, promoviendo eventos formativos y competitivos en todo el territorio nacional. Su labor ha sido clave en la formación de jóvenes atletas, fomentando valores, disciplina y pasión por el deporte.

En el estado Bolívar, la coordinación está a cargo del Profesor Oliver Meneses, quien lidera un modelo de formación integral que incluye dos torneos anuales: el Torneo de Apertura y el Torneo de Clausura.

Este formato permite a los atletas desarrollarse progresivamente, no solo fomentan la competencia sana, sino que también sirven como plataforma para el crecimiento técnico y humano de los participantes. en estrecha colaboración con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y las asociaciones deportivas de cada estado, fortaleciendo así una red nacional comprometida con el desarrollo del talento local.

La colaboración permite mantener estándares de calidad y garantizar que el impacto formativo llegue a todos los rincones del país.

Desde hace dos años, Bolívar ha participado activamente en los torneos nacionales, representando con orgullo a la región. Este 2025, el equipo viajará a San Joaquín, estado Carabobo, para competir en el complejo de alto rendimiento de Empresas Polar.

La participación se dividirá en dos fases:

Fase Formativa (21 al 26 de septiembre):

Sub 10 ( 2016)

Sub 11 (2015)

Sub 12 (2014)

Sub 13 (2013)

Fase de Desarrollo (6 al 11 de octubre):

Sub 14 (2012)

Sub 15 (2011)

Sub 16 (2010)

Transformación social como objetivo primordial

El objetivo de la Fundación Liga Menor en Bolívar es claro: fomentar el deporte como herramienta de transformación social, guiando a los jóvenes atletas hacia una vida activa, saludable y con oportunidades de crecimiento.

Esta participación nacional no solo representa una vitrina para el talento regional, sino también un paso firme hacia el fortalecimiento del fútbol base en Venezuela.

Con una visión clara y un legado que sigue creciendo, la Fundación Liga Menor Bolívar, reafirma su compromiso con el deporte venezolano, apostando por el futuro de quienes hoy sueñan con representar al país dentro y fuera de nuestras fronteras.