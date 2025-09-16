Puerto Ordaz se prepara para vivir un evento cargado de música y emoción. Este viernes 26 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde, el Hotel Plaza Merú será el escenario donde se rendirá homenaje a la maestra Irma Conchita Iorio, quien celebra 50 años de trayectoria en la dirección coral.

Su legado ha trascendido escenarios y generaciones, convirtiéndose en referente indiscutible del movimiento coral en Guayana y en Venezuela.

Voces en honor a una maestra

El programa contará con la participación de Voces Blancas Canticum Merú y Generación UNEG, agrupaciones que reflejan la huella pedagógica y artística de Iorio.

Con repertorios diversos y cargados de sensibilidad, ambos coros se unirán para reconocer a quien ha formado a cientos de voces y sembrado el amor por la música coral en la región.

El concierto forma parte de la agenda especial por el 30 aniversario de Canticum Merú, institución fundada en 1995 y consolidada como símbolo cultural en Venezuela y Latinoamérica.

“Una semilla que sigue dando frutos”

En palabras de Iorio, el canto coral es una semilla que se multiplica y trasciende en cada generación. Por supuesto, su compromiso con la formación artística y la preservación de las tradiciones venezolanas ha sido fundamental para mantener vivo este patrimonio cultural.

Este homenaje no solo celebra medio siglo de trabajo, sino también el impacto humano y artístico de una mujer que ha dedicado su vida a enseñar, crear y compartir.

Invitación abierta a la comunidad

El concierto será de entrada libre, brindando a toda la comunidad la oportunidad de sumarse a esta celebración cultural. Se espera que músicos, familiares y amantes del canto coral acompañen a la maestra Irma Conchita Iorio en una noche que promete ser inolvidable.

Para más información, se puede visitar las redes sociales de Irma «Conchita» Iorio (@irmaiorio) y la de Canticum Merú (@canticummerú).