Victoria Saraí Reyes Linares es sinónimo de constancia, dedicación, y superación que con mucha humildad es la digna representante del estado Bolívar, del sector de Villa Colombia de la parroquia Cachamay.

Es un orgullo familiar, que Vicky haya quedado en la selección del estado Bolívar que próximamente estará viajando a tierra cojedeña y cabe destacar que la adolescente es digna representante de la Unidad Educativa Colegio Elba de Romero, donde actualmente cursa el 5to año, próximamente a salir.

El personal docente, administrativo y obrero, le brindan el apoyo por su dedicación en la disciplina que se está formando, y le desean muchas bendiciones y éxitos en estos nuevos retos que se te avizoran, Dios mediante.

Vicky se encuentra seleccionada entre 14 guerreras, que estarán batallando por el estado Bolívar por el sitial de honor, ya que vienen practicando, con mucha disciplina a través de fogueos con otras categorías y selecciones del estado.

San Carlos estado Cojedes, el centro oeste de nuestro país, se vestirá de gala para este gran magno evento deportivo, el Campeonato Nacional de Voleibol U19 Cojedes 2025, que se llevará a cabo desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre del año en curso.

EL listado de las atletas son las siguientes: Leìdis Colina, Yalesca Colina, Angelina Zerpa, Arleidis Salas, Osmariangel Abache, Georgina Sarti, Anhahis Vargas, Sara García, Sabrina Gómez, Susej Molina, Victoria Reyes, María Belisario, Mia Pachano y Eva Rodríguez.

«Quiero dar gracias a Dios, a mi familia, amigos y entrenadores por el apoyo que me han dado para ir formándome con valores y principios, tanto en lo personal como en lo deportivo», dijo la destacada atleta.