La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) emitió una advertencia pública sobre el uso de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv, las cuales han sido vinculadas con la instalación de programas maliciosos que ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios.

Según el comunicado oficial, estas plataformas pueden facilitar el acceso no autorizado a cámaras y micrófonos, el robo de información bancaria y datos personales, así como la vulneración de la intimidad familiar y personal.

Ante estos riesgos, Conatel recomienda a la ciudadanía:

No compartir claves de redes WiFi con personas desconocidas

Verificar mediante llamada telefónica cualquier mensaje sospechoso

Evitar la descarga de aplicaciones no certificadas

La institución reafirma su compromiso con la protección de los derechos digitales y la seguridad de los ciudadanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes, quienes son más vulnerables ante este tipo de amenazas.

A continuación, el comunicado íntegro:

Estimado (a) usuario (a):

Considerando que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé en el numeral 2 del artículo 12, los derechos de los usuarios a la privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones.

Considerando, que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 65 consagra el Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar para niños, niñas y adolescentes.

Considerando que la Ley Especial contra los Delitos Informáticas tipifica en sus artículos 20, 21 y 22 que atentan a la privacidad de las personas y de las telecomunicaciones, acogiendo circunstancias, apoderamiento y uso de datos personales sin consentimiento.

El Estado venezolano, en esfuerzo coordinado con los proveedores de servicios de internet y demás atributos de telecomunicaciones, hacemos un llamado de alerta ante la descarga de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv, que permiten el acceso a contenido en la red de internet, ya que existe una alta posibilidad de descarga forma simultánea, programes maliciosos que permiten el acceso directo a los dispositivos de su hogar como cámaras, micrófonos, galerías de fotos, claves bancarias y datos personales. Esta información compartida, pudiera ser utilizada para generarle graves daños económicos, morales e incluso físicos, al vulnerar su identidad y la de su familia.

No compartir su usuario y clave WIFI con personas que no sean de su confianza.

Mantenerse atento a los mensajes sospechosos que soliciten información confidencial. Verifique siempre con una llamada, tenga en cuenta que una fotografía a mensaje de audio puede ser falsificada.