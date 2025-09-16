La ministra del Turismo, Leticia Gómez, informó que 100 nuevos ciudadanos rusos arribaron a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a través de un vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., (Conviasa), para conocer las bondades turísticas que ofrece el país.
Vale recordar que el pasado 8 de septiembre un total de 455 visitantes procedentes de Moscú aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours.
Dicha iniciativa, que se suma a los esfuerzos del sector turístico para dinamizar la economía de la isla, se revitaliza con la llegada de estos nuevos turistas extranjeros, lo que consolida las alianzas entre Rusia y Venezuela.
