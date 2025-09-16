A través de sus redes sociales, Gómez indicó que, hasta la fecha, esta acción comercial suma un total de 2.296 turistas rusos, en conjunto con la operación chárter entre Pegas Touristik y Hover Tours.

Vale recordar que el pasado 8 de septiembre un total de 455 visitantes procedentes de Moscú aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours.

Dicha iniciativa, que se suma a los esfuerzos del sector turístico para dinamizar la economía de la isla, se revitaliza con la llegada de estos nuevos turistas extranjeros, lo que consolida las alianzas entre Rusia y Venezuela.