En una operación que sacude las estructuras criminales del «Tren del Llano», funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) abatieron a cuatro presuntos miembros de esta banda durante la madrugada de este lunes en Zaraza, estado Guárico.

El enfrentamiento, surgido de un patrullaje rutinario, dejó como saldo a Gilbert Abraham Palencia Toledo, alias «El Gilbert»; Nelson Yeferson Pinto, segundo al mando del grupo; David Alexander y un cuarto sujeto aún por identificar.

La comisión CONAS realizaba labores de vigilancia en zonas calientes de Zaraza, un municipio conocido por su actividad delictiva ligada al narcotráfico y extorsión, cuando se topó con los sospechosos.

Según fuentes oficiales, los delincuentes abrieron fuego al percatarse de la presencia policial, desencadenando un intercambio de disparos que culminó con su neutralización. Ningún funcionario resultó herido, y el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de legítima defensa.

Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al sitio para recolectar evidencias clave: tres armas largas, posiblemente AK-103 o similares, cuatro motocicletas usadas para movilidad rápida, radios transmisores para coordinación criminal, equipos celulares con posible información operativa y municiones de varios calibres como: 9mm, 5.56 y 7.62.

Las armas incautadas fortalecen la hipótesis de que el grupo operaba en secuestros, cobros de vacunas y trasiego en la ruta llanera.

La comunidad de Zaraza celebra el golpe, pero exige más presencia estatal ante la ola delictiva.