Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas atendieron una emergencia de gran magnitud registrada en la parroquia La Vega, luego de la deflagración de un cilindro de gas licuado de petróleo (GLP), hecho que generó un colapso estructural en una vivienda ubicada en una zona de difícil acceso.

El siniestro ocurrió en el barrio Los Mangos, donde una casa de dos niveles resultó severamente afectada tras la explosión de una bombona de gas de 10 kilogramos. Al llegar al lugar, los funcionarios se encontraron con una estructura inestable, lo que incrementó los riesgos durante las labores de rescate y atención a las víctimas.

Como resultado del hecho, cinco personas resultaron lesionadas y recibieron atención prehospitalaria por parte del personal bomberil. Los heridos presentaban quemaduras leves y escoriaciones, por lo que fueron estabilizados mediante maniobras especializadas y posteriormente trasladados de forma segura al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

La actuación de los bomberos se extendió más allá de la atención médica, ya que su rápida intervención permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores. Vecinos del sector destacaron que la presencia inmediata de los funcionarios brindó tranquilidad a la comunidad, afectada por el impacto del estallido.