El Deportivo La Guaira no ha perdido tiempo tras el cierre de la temporada y ya ha comenzado a confeccionar una plantilla competitiva para afrontar un 2026 de altas exigencias. El equipo naranja anunció oficialmente la contratación del delantero colombiano Flabián Londoño, quien se convierte en la primera gran incorporación del club para encarar tanto la Liga Futve como la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Londoño viene de firmar un año 2025 sobresaliente con el Carabobo FC, donde se erigió como una de las figuras del torneo venezolano.

Durante su etapa con el conjunto granate, el atacante cafetero disputó un total de 29 encuentros, en los que logró perforar las redes en 10 ocasiones, explica Líder en Deportes.

Su capacidad para entrar desde el banquillo y cambiar la dinámica de los partidos lo convirtió en el revulsivo más eficiente del campeonato, ganándose el respeto de la afición y el interés de los grandes clubes del país.

Un recorrido internacional con sello de exportación

A pesar de su juventud, Londoño cuenta con una trayectoria envidiable en el fútbol sudamericano. Su formación profesional se dio nada menos que en las categorías inferiores de River Plate en Argentina, club al que llegó siendo apenas un adolescente y donde firmó su primer contrato profesional.

Tras su paso por la reserva del «Millonario», el atacante sumó valiosos minutos en la máxima categoría argentina vistiendo las camisetas de Tigre y Arsenal de Sarandí.

Posteriormente, tuvo un breve regreso a su tierra natal para defender los colores de Patriotas de Boyacá en la Primera División de Colombia, antes de dar el salto al balompié venezolano.

Esta nueva etapa en el Deportivo La Guaira representa su segunda experiencia consecutiva en la Liga Futve, consolidándolo como un jugador adaptado al entorno y con el hambre necesaria para brillar en el plano internacional.

Más nombres en la órbita naranja

La llegada del colombiano parece ser solo el inicio de una profunda reestructuración en el equipo dirigido por la directiva litoralense. Según diversas fuentes cercanas al mercado de fichajes, entre ellas el periodista Mario Sánchez, el club también tendría prácticamente amarrada la incorporación de Nelson «Teto» Hernández, experimentado lateral con pasado en el Deportivo Táchira, lo que blindaría la parcela defensiva del equipo.

Con estos movimientos, el Deportivo La Guaira envía un mensaje claro a sus rivales: el objetivo es pelear por el título nacional y trascender en la competición más importante del continente.