La asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa) informó que las ventas de la temporada navideña registraron un incremento del 5 % en comparación con el mismo período de 2024, consolidando una tendencia positiva que ya suma 20 trimestres consecutivos de crecimiento en el sector.

Ítalo Atencio, presidente de Ansa, destacó que este año se abrieron 64 nuevas tiendas en distintas regiones del país, con una oferta compuesta en un 90 % por producción nacional y apenas un 10 % de productos importados.

Según explicó, esta expansión permitió la generación de más de 720.000 empleos, mientras que cada vez más jóvenes emprendedores se suman al negocio de los supermercados.

Durante el lanzamiento de la “Expo Motores Productivos 2025”, Atencio subrayó que el dinamismo del sector responde a la alianza entre el sector privado y el público, lo que ha facilitado la resolución de problemas y el crecimiento pese a las dificultades económicas.