El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) informó que no prestará servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero, con motivo de las festividades navideñas.

La institución agradeció la receptividad de los usuarios y reiteró su compromiso de continuar ofreciendo un servicio de calidad en los horarios habituales una vez culminado el asueto.

Plan de recuperación de flota

Sitssa destacó que avanza con paso firme en el Plan de Recuperación de Flota, gracias al talento y la dedicación de la mano de obra venezolana.

Tras las labores de mantenimiento, varias unidades han sido recuperadas y se encuentran en óptimas condiciones para garantizar un servicio eficiente a la población.

Compromiso con los usuarios

La empresa subrayó que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la movilidad urbana y asegurar que los ciudadanos cuenten con un transporte confiable y seguro.