El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio una rueda de prensa este jueves, donde informó que la comunicación entregada por el abogado de Edmundo González, está «fuera de lugar», marcando así –dijo- «un precedente negativo».

«Está totalmente fuera de lugar la comunicación entregada, para justificar y al mismo tiempo para declararse por encima de ley, de la autoridad, del Estado», señaló.

A juicio de Saab, el comunicado de González reconoce al Ministerio Público, pero «se convierte en tribunal y fiscal y dice que es inocente. Entonces, ¿por qué no vino a ninguna de la citación? Dice que no vino porque no sabía la razón de la investigación. Claro que sabía».

Importante mencionar que el abogado José Vicente Haro entregó el miércoles 4 de septiembre un documento firmado González Urrutia en el que se solicita respeto a «la presunción de inocencia» y las «garantías procesales» que -asegura el abogado- «no estuvieron presentes» en tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al excandidato.

El abogado aseguró que «no habrá ningún tipo de prosecución penal» contra la esposa del abanderado de la PUD, Mercedes de González Urrutia, de 75 años, quien se mantiene en su residencia.

Asimismo, informó que «no se emitió ningún criterio sobre allanamiento o visita a la residencia formal» de González Urrutia, sobre quien pesa una orden de captura por los delitos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», entre otros, según la Fiscalía.