El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este lunes que avanza en el proceso judicial de 16 «implicados» en la planificación de un presunto «atentado terrorista» en una plaza de Caracas, un hecho que vinculó a las «conspiraciones provenientes de Estados Unidos y la extrema derecha venezolana».

«El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la plaza de la Victoria contra el Fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país», indicó la institución en Instagram.

Asimismo, agregó que explicará «más adelante», sin precisar cuándo, los detalles judiciales del «atentando» que, subrayó, «intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano».

El pasado sábado, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas (este) que, aseguró, estaban destinados a «actos terroristas» que vinculó con la líder opositora María Corina Machado y el «imperialismo norteamericano», en referencia a Estados Unidos.

En Monagas, agregó, se incautaron 1.137 cajas que contenían explosivos, además de 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros materiales que, afirmó, iban a ser «utilizados para hacer daño» a los venezolanos.

Cabello indicó que este hallazgo forma parte de una investigación anunciada por él el pasado jueves, cuando informó que presuntamente se planificaba un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

En una rueda de prensa, transmitida por VTV, el titular del Interior indicó que funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos, en una zona cercana a Plaza Venezuela.