Del 25 al 27 de octubre, los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron el escenario para la edición 2024 de los FitGames, uno de los eventos de CrossFit más importantes de Venezuela. Más de 500 atletas, nacionales e internacionales, compitieron en esta justa multidisciplinaria que incluyó pruebas de natación, ciclismo, gimnasia, levantamiento olímpico y carreras de obstáculos.

La delegación del estado Bolívar destacó entre los competidores, consiguiendo cinco primeros lugares en diversas categorías y posicionándose como una de las fuerzas más destacadas en esta disciplina.

CrossFit, una modalidad de entrenamiento funcional que combina ejercicios de alta intensidad y una variedad de disciplinas como la gimnasia y el levantamiento de pesas, fue fundado en el año 2000 en Estados Unidos por Greg Glassman. Este deporte ha crecido de manera exponencial alrededor del mundo, y en Venezuela ha ganado gran popularidad en la última década. Los FitGames se han convertido en la plataforma más importante para los atletas de CrossFit en el país, ofreciendo una experiencia completa para los competidores y el público.

Bolívar en la cima: entrevistas con los ganadores

Entre los atletas más destacados de Bolívar se encuentra Miguel Ojeda, quien se alzó como campeón en la categoría RX Élite, un logro que representa el punto culminante de su carrera. En entrevista con Nueva Prensa Digital, Miguel explicó que su preparación fue exhaustiva: «Entrenaba dos veces al día, todos los días, sesiones de 2 a 3 horas. Fue intenso, pero valió la pena». Para él, alcanzar el primer lugar en los FitGames significa cumplir una meta largamente anhelada, tras haber quedado en cuarto lugar el año anterior. «Lo más grande para mí es la satisfacción de que pude lograr mi objetivo», afirmó.

Ojeda también compartió los retos que enfrentó para alcanzar la cima en los FitGames: «Para ganar, tienes que ser integral y equilibrado en fortalezas. Todos los días entrenaba dos veces; era intenso, pero nunca me detuve porque me prometí que esta edición sería mía». Además, destacó que cada movimiento y rutina estaban perfectamente calculados para optimizar su rendimiento. «Soy muy creyente en Dios; le pedí cada noche que me diera la fuerza, y cuando veía a mi mamá y a mi novia apoyándome, sentía que podía lograrlo todo», expresó.

Su meta ahora es llevar su talento al escenario internacional, con la mira puesta en torneos como Woodapalooza y la Copa Sur.

Julián León y la mentalidad de acero

Con tan solo 15 años, Julián León hizo historia al ganar en la categoría Junior (14-15 años) masculino. Julián explicó cómo sus jornadas de entrenamiento aumentaron en intensidad y duración a medida que se acercaba la competencia. «Entrenaba dos horas, pero luego cuatro o cinco horas diarias. Al final, la competencia fue un mar de emociones; en un momento pensé que me iba mal, pero con una mentalidad clara, logré superar cada obstáculo», expresó.

A pesar de enfrentarse a lesiones y al cansancio, el joven atleta se mostró emocionado de haber alcanzado su meta y espera seguir representando a Venezuela en el futuro, con la aspiración de llegar a competencias internacionales.

Fernando Valdez: sacrificio y disciplina

En la categoría Avanzado, Fernando Valdez, de 23 años, logró un merecido segundo lugar. Para Fernando, el camino hacia los FitGames implicó un año completo de arduos entrenamientos guiados por su entrenador, Joel González. Su enfoque se basó en el equilibrio: «Es fundamental lograr ser un atleta integral para estar en un podio de FitGames». A pesar del esfuerzo físico extremo, Fernando expresó que la fe y el apoyo de su familia fueron claves para enfrentar los momentos más difíciles.

Asimismo, enfatizó el valor de la disciplina y la constancia: «No es fácil estar junto a los mejores atletas del país, pero confié en que el sacrificio valdría la pena. Cuando haces las cosas bien nada puede salir mal». Con una inversión aproximada de mil dólares, que incluyó entrenamiento, traslado, alojamiento y alimentación, Fernando sigue con la vista en alto, apuntando a competencias internacionales.

Otro de los grandes logros para Bolívar fue la victoria de Juan Parabarit en la categoría Junior (16-18 años), en la que alcanzó el primer lugar tras quedar en segundo puesto en 2023. Aunque no fue posible obtener una entrevista con él, su desempeño es un testimonio de dedicación y superación. Igualmente, Danna Martínez, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría femenina de 14-15 años, aportó con su éxito a la representación de Bolívar, aunque tampoco se pudo concretar una entrevista con ella.

La importancia de la preparación y el apoyo

Los atletas de Bolívar que participaron en FitGames 2024 señalaron la importancia del apoyo familiar y de patrocinadores. Tanto Miguel Ojeda como Fernando Valdez reconocieron el valor de contar con una red de apoyo que les permitió cubrir los elevados costos de entrenamiento y participación en el evento. Sin embargo, como Julián León destacó, el CrossFit no es una disciplina accesible para todos en Venezuela. La falta de patrocinio, la inversión en equipos y suplementos, y los gastos en preparación física y mental representan obstáculos importantes.

Aparte de los ganadores, varios atletas de Bolívar como Efrén Padilla, Alejandra Araujo, Elisa Dávila, Luis Torrealba, Yarelis Rodríguez, Roniel León, entre otros, demostraron gran compromiso y esfuerzo, destacándose en distintas categorías, aunque no lograron ubicarse en los primeros lugares.

La participación masiva de esta delegación es una muestra del auge del CrossFit en la región y de la creciente afición por esta disciplina.

FitGames 2024: más que una competencia

FitGames no es solo una competencia deportiva; es una plataforma que celebra la dedicación, disciplina y resistencia de cada atleta. La organización destacó la importancia de esta competencia como un espacio donde cada participante puede alcanzar el reconocimiento que merece, consolidándose en la élite del deporte venezolano.

Para el estado Bolívar, esta edición de FitGames 2024 es un logro memorable y una fuente de inspiración, que seguramente seguirá motivando a futuros atletas a romper sus propios límites y representar con orgullo a su región y a su país.