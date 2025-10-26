El equipo de Fondo Bolívar continúa impulsando acciones para atender y beneficiar a emprendedores de los 11 municipios de la entidad.

A través de las jornadas de formación se crean nuevas oportunidades, mejoran la productividad y se construye una Venezuela más próspera y competitiva.

La empresa Fondo Bolívar en un trabajo con Inces Bolívar, lleva a cabo una formación en higiene y manipulación de alimentos.

El objetivo es reforzar el compromiso con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para impulsar un crecimiento económico sostenible en el estado Bolívar.