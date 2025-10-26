El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, difundió este domingo a través de su canal de Telegram un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal de las Antillas (AEC) en el que se expresa una profunda preocupación y rechazo a la escalada militar en el sur del Caribe, advirtiendo sobre la amenaza a la estabilidad regional.

El ministro Ñáñez destacó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de las Antillas como una muestra de la preocupación internacional ante las amenazas militares contra Venezuela, señalando que contrasta con el «silencio» de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ante esta situación.

Injerencia y acumulación de recursos navales

En la publicación compartida por Ñáñez, los obispos de las Antillas expresan:

«Los obispos de la Conferencia Episcopal de las Antillas observan con gran preocupación la reciente acumulación de recursos navales y otros recursos militares en el sur del Caribe y las posibles implicaciones que esto supone para el bienestar socioeconómico, político y humanitario de nuestra región y su pueblo».

El comunicado alerta específicamente sobre la injerencia que busca imponerse en la región con el objetivo de romper la estabilidad regional.

Riesgo de violencia y desprecio por la soberanía

El texto difundido por el alto funcionario venezolano subraya la advertencia de los prelados sobre la justificación de la violencia como método para resolver conflictos, haciendo un llamado a la paz y el respeto por el derecho internacional.

En este sentido, los obispos caribeños son enfáticos al señalar que:

“Sin embargo, la privación arbitraria e injustificada de la vida no puede justificarse como medio de resolución. Tales actos violan el carácter sagrado de la vida humana. El desprecio por la soberanía de las naciones independientes no puede aceptarse como una medida razonable en nombre de la seguridad fronteriza”.

El Gobierno Bolivariano reitera su llamado a la comunidad internacional a rechazar las acciones que atenten contra la paz y la soberanía de Venezuela y la región caribeña.