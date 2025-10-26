Un lamentable accidente enlutó a la comunidad de Pueblo Nuevo Sur la tarde de este sábado 25 de octubre, luego de que un niño de nueve años perdiera la vida al recibir una potente descarga eléctrica dentro de la propiedad de sus padres.

La víctima, identificada como estudiante de 4.º grado de educación básica en la Unidad Educativa Santéliz Peña, falleció tras un trágico suceso ocurrido en la residencia familiar.

Detalles del fatal accidente

Según la información preliminar recabada en el lugar, el accidente se produjo cuando el menor intentaba alcanzar guayabas de un árbol.

Se presume que el infante utilizó una escalera para subir al paredón del inmueble. Las ramas del árbol, al parecer, rozaban el cableado del cerco eléctrico de seguridad que rodea la vivienda.

El niño hizo contacto con el sistema de seguridad electrificado, lo que le provocó una descarga fulminante. Sus padres, al percatarse de la tragedia, actuaron de inmediato cortando el flujo eléctrico a través del breaker principal para intentar socorrer a su hijo.

Investigación en curso

El menor fue trasladado de urgencia a la sala de emergencia del Hospital General de El Tigre (HGDT), donde lamentablemente los médicos de guardia confirmaron su deceso a causa de la electrocución.

Funcionarios de los organismos policiales y de Protección Civil se presentaron en el sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias exactas del trágico suceso.

Las autoridades se encuentran evaluando las condiciones de instalación y mantenimiento del cerco eléctrico de la propiedad.

La comunidad lamenta profundamente la pérdida del niño, mientras que las autoridades hacen un llamado a extremar las precauciones con la instalación y el uso de sistemas de seguridad electrificados en los hogares.