El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se alzó con la victoria este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, la vigésima cita del Mundial de Fórmula Uno, celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con este triunfo, Norris, de 25 años, asume el liderato del campeonato con 357 puntos, superando por un punto a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, que finalizó quinto.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la segunda posición y el neerlandés y cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), que terminó tercero y se sitúa a 36 puntos del nuevo líder.

Victoria, podios y abandono

Norris logró su décima victoria en la F1, la sexta de la temporada, gestionando bien una carrera que finalizó bajo el coche de seguridad virtual tras el abandono del español Carlos Sainz (Williams) en la penúltima vuelta.

Sainz, quien ya había sido penalizado con un ‘drive through’ por problemas en el ‘pit lane’ (con el limitador averiado), se sumó a la mala suerte de su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), que tuvo que retirarse en la vuelta 36 por un fallo en los frenos.

El británico Oliver Bearman (Haas) brilló con el mejor resultado de su trayectoria en la F1 al finalizar cuarto, justo por delante de Piastri, mientras que los Mercedes, pilotados por el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y el inglés George Russell, fueron sexto y séptimo, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó la carrera en decimosexta posición.

Clasificación

Norris ya había marcado el tono el sábado, asegurando su decimocuarta ‘pole position’ en F1, la quinta del año, relegando a los dos Ferrari: Leclerc (segundo) y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (tercero). Max Verstappen, centrado en la configuración de carrera, salió quinto y fue superado en los primeros compases por un arriesgado Bearman.

La salida fue crucial. Aunque Leclerc superó brevemente a Norris, tuvo que devolverle la posición por haberse salido de pista. Verstappen, tras una arriesgada maniobra, también se fue largo. Norris, con una excelente salida, mantuvo la cabeza de carrera y lideró las vueltas clave.

A pesar de las sanciones a Hamilton (diez segundos por incidentes en pista y exceder los límites) y Sainz, la incertidumbre sobre la estrategia de una o dos paradas se mantuvo. Norris paró tarde (v.35), manteniendo una ventaja que gestionó hasta el final.

Verstappen, que montó el blando en la vuelta 38, protagonizó una espectacular remontada y se acercó peligrosamente a Leclerc, pero el ‘Virtual Safety Car’ arruinó su intento de asaltar la segunda plaza en las últimas vueltas.

Este mismo incidente impidió a Piastri lanzar un ataque final por el cuarto puesto de Bearman, que le hubiera permitido retener el liderato.

A falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint, la emoción del Mundial se dispara. Norris lidera con 357 puntos, uno más que Piastri. Verstappen sigue en la lucha, a 36 unidades del inglés.

La próxima cita, el Gran Premio de São Paulo (Brasil) en dos semanas, será determinante en esta apasionante batalla por el título.